Softball

SARONNO – Arrivano notizie rassicuranti dal Venezuela per l’Inox Team Saronno Softball. La società ha fatto sapere di essere in costante contatto con l’head coach Willy Pino, attualmente nel suo Paese natale, in un momento segnato da una situazione geopolitica complessa con il blitz degli Stati Uniti d’America che ha portato all’arresto del presidente venezuelano, Nicolas Maduro.

Pino ha voluto tranquillizzare la società e l’ambiente saronnese spiegando di vivere lontano da Caracas e confermando che lui e la sua famiglia stanno bene. Pur vivendo con comprensibile apprensione quanto sta accadendo nel Paese, l’allenatore ha sottolineato che la situazione personale è sotto controllo. Il tecnico ha inoltre confermato che tornerà presto in Italia, dove riprenderà regolarmente la guida della formazione di serie A1 di softball. Attraverso la società, Pino ha voluto ringraziare tutte le persone che in queste ore si sono informate sulle sue condizioni, contattandolo e manifestandogli vicinanza.

Un messaggio che ha portato sollievo all’interno dell’Inox Team Saronno e tra i tifosi, in attesa di rivedere il proprio allenatore nuovamente al lavoro con la squadra.

07012026