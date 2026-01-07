Cronaca

SARONNO – Ripartenza da dimenticare per Trenord che oggi, mercoledì 7 gennaio, ha vissuto una giornata nera tra cancellazioni e ritardi, causati da un guasto tecnico alla linea ferroviaria nella stazione di Garbagnate Milanese. Un problema che ha visto una ripresa delle attività lavorative e scolastiche complicata, dunque, per migliaia di pendolari e studenti.

Le prime criticità sono emerse fin dalle 6 del mattino di mercoledì 7 gennaio, con rallentamenti crescenti sui treni diretti verso Milano Cadorna e Malpensa. Alcuni convogli, come il Regionale 10028, hanno accumulato fino a 48 minuti di ritardo, mentre il Regionale 2928 per l’aeroporto ha viaggiato con un ritardo di 33 minuti. In altri casi i tempi di attesa hanno superato l’ora, arrivando a toccare anche i 76 minuti. Ancora alle 9 ritardi e cancellazioni erano protagonisti sui tabelloni degli orari.

La circolazione è risultata compromessa lungo diverse tratte come la Milano Como e la Milano Varese oltre che ovviamente nella linea del Malpensa Express. Banchine affollate e viaggiatori a caccia di informazioni hanno caratterizzato tutte le stazioni a partire ovviamente da quella di Saronno.

Sulle cause precise del guasto, Trenord non ha ancora fornito dettagli tecnici.

