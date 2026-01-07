Comasco

TURATE – Il Comune di Turate ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro nell’ambito dell’avviso pubblico ministeriale dedicato agli adeguamenti e alle misure di sicurezza antincendio per gli edifici scolastici pubblici.

Le risorse consentiranno di proseguire il percorso di interventi finalizzati alla cura e al miglioramento degli spazi destinati agli studenti, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire ambienti scolastici sempre più adeguati e protetti, intervenendo sugli edifici attraverso opere mirate di prevenzione e adeguamento alle normative antincendio.

Il finanziamento rappresenta un passaggio importante nel lavoro di valorizzazione del patrimonio scolastico comunale, con un investimento diretto sulla sicurezza e sul benessere quotidiano di studenti e personale.

(foto archivio: il Municipio di Turate)

07012026