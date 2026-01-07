Saronnese

UBOLDO – Cinque studenti uboltesi sono stati premiati per i risultati raggiunti nel percorso di studi. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio comunali, un appuntamento che l’Amministrazione ripropone ogni anno per valorizzare l’impegno scolastico dei giovani del paese.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Giorgia Fonio, Mirola Boshra Gameel Abdelkadous Giorgis, Serena Testi, Marco Marcel Mercaldi e Martina Peloia, distintisi per merito scolastico. L’iniziativa rappresenta un momento simbolico ma significativo, dedicato a chi ha dimostrato costanza e serietà nello studio.

Durante l’incontro è intervenuta l’assessore all’Istruzione Laura Radrizzani, che ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai ragazzi e alle loro famiglie: “Anche quest’anno rinnoviamo l’appuntamento con la consegna delle borse di studio ai nostri ragazzi che si sono contraddistinti per l’impegno e la dedizione nello studio. Lo studio e la formazione sono un investimento, non una spesa e noi amministrazioni vogliamo investire nelle nuove generazioni e nell’istruzione. Che questo premio sia solo l’inizio di una serie di successi che possono arricchire voi stessi e rendere la nostra comunità sempre più orgogliosa”.

“Non scoraggiatevi di fronte agli ostacoli, ma lottate per superarli e raggiungere sani valori e principi”, ha concluso l’assessore.

