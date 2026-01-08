Saronnese

CISLAGO – Un modo semplice e piacevole per rimettersi in movimento dopo le festività, camminando nei boschi invernali del territorio. Domenica 11 gennaio torna la Camminata d’Inverno organizzata dalle Gev, le Guardie Ecologiche Volontarie del Plis Insubria Olona, in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa prende il via alle 9,30 con ritrovo e partenza dal parcheggio di via Maestri del Lavoro. Il percorso è ad anello, lungo circa 4 chilometri, di facile percorrenza e adatto a tutte le età. Un’escursione pensata anche per chi non è allenato, ma ha voglia di trascorrere una mattinata all’aria aperta, immerso nella natura nella sua veste invernale.

Dopo il buon riscontro della scorsa edizione, le Gev ripropongono l’esperienza con l’obiettivo di far conoscere i sentieri locali e promuovere il rispetto dell’ambiente, unendo attività fisica e scoperta del territorio.

Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati alla stagione. La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria tramite Eventbrite. Un’occasione per chiudere definitivamente il periodo delle feste e iniziare l’anno con una passeggiata tra i boschi di Cislago.

