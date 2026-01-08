Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Un edificio dismesso che cambia volto e diventa un punto di riferimento per le nuove generazioni. Dopo circa un anno di lavori, Caronno Pertusella si prepara all’inaugurazione di Spazio Ariosto 72, il nuovo centro di aggregazione giovanile che aprirà ufficialmente le porte il 24 gennaio, prendendo il nome dalla via in cui si trova.

La struttura nasce dalla riqualificazione di un ex stabilimento acquistato dal comune, in passato utilizzato anche come asilo nido provvisorio. L’intervento rappresenta uno dei progetti più significativi dell’amministrazione guidata dal sindaco Giudici, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un luogo dedicato alla socialità e alla crescita personale.

Rivolto a una fascia d’età ampia, dagli 11 ai 29 anni, il centro proporrà attività educative, culturali e ricreative, con un’impostazione che punta a rendere i giovani parte attiva nella costruzione delle iniziative. La gestione è stata affidata alle cooperative sociali Daimon e Stripes, realtà già consolidate nel lavoro con i giovani in altri territori. Il progetto è nato all’interno del Tavolo sulle Politiche Giovanili, che riunisce scuola, famiglie, oratori, professionisti sanitari e rappresentanti dell’ente locale.

Alla base dell’iniziativa c’è anche un’analisi condotta nel 2022, attraverso un questionario somministrato a 500 studenti delle scuole elementari e medie. I dati hanno evidenziato come una larga parte del tempo libero dei ragazzi sia trascorsa tra videogiochi, computer e social network, mentre solo una minoranza frequenta abitualmente luoghi di incontro strutturati. Nonostante ciò, oltre il 60% degli intervistati ha manifestato il bisogno di spazi dedicati dove potersi ritrovare e partecipare ad attività organizzate.

Accanto all’entusiasmo per l’apertura del centro, non sono mancate le polemiche politiche: le forze di centrodestra hanno espresso perplessità sui costi di gestione, stimati in circa 40mila euro annui fino al 2030, e sulla scelta di creare una nuova struttura anziché rafforzare le associazioni già presenti sul territorio. Di diverso avviso il centrosinistra, che considera il progetto una risposta concreta a un disagio giovanile rilevato da tempo, sottolineando inoltre che il coinvolgimento delle realtà associative locali resta parte integrante del percorso.

Tra attese, critiche e speranze, Spazio Ariosto 72 si prepara dunque a diventare un nuovo tassello della vita cittadina, con l’ambizione di offrire ai giovani non solo un luogo fisico, ma un’opportunità di partecipazione e crescita condivisa.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09