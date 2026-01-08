Città

SARONNO – Una giornata intensa, partecipata e carica di significato ha accompagnato l’edizione della Befana del vigile promossa dall’associazione A.pol.lo.s, che ha trasformato la ricorrenza dell’Epifania in un momento di solidarietà e condivisione diffusa in città.

La mattinata si è aperta con la Befana in sella, scortata dagli operatori della polizia locale e dai centauri del Moto Club Saronno. Il corteo ha attraversato le vie cittadine facendo tappa in alcune realtà simbolo dell’impegno sociale saronnese: il Villaggio Sos, la Fondazione Maria Lattuada, la Focris e Casa Gianetti. Un percorso pensato per portare un sorriso, ma anche vicinanza concreta, a chi vive situazioni di fragilità.

Nel pomeriggio l’iniziativa è proseguita con l’allestimento di uno stand dedicato alla raccolta di generi alimentari e alla distribuzione di caramelle. Per l’occasione l’associazione ha riproposto anche il casco metropolitano, la storica “ghisa” utilizzata in passato dai vigili viabilisti, diventata elemento di curiosità e memoria condivisa. Grande apprezzamento ha riscosso anche la presenza dei Tre Magi, riportati in città come omaggio a una tradizione saronnese ormai poco conosciuta ma ancora molto sentita.

I componenti dell’associazione Apollos, che riunisce operatori ed ex appartenenti alla polizia locale, hanno espresso un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Tra questi don Giuseppe Marinoni, Maria Cornelia Proserpio, Lucy Sasso, il comandante della polizia locale Claudio Borsani, Elisabetta Daolio, Luisella Riccardi, Angelo Lovati, Ariel Atzori, Grazia Colombo, Luca De Lucia, i componenti del Moto Club Saronno, Ariel Moto Club, Caritas Ambrosiana e i Re Magi.

Un’esperienza definita “molto gratificante a livello umano” dagli organizzatori guidate dal presidente Apollos Adelfio Crivillaro, che si è chiusa con un arrivederci all’anno prossimo, nel segno di una tradizione capace di unire festa, memoria e attenzione agli altri.

