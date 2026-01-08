Città

BUSTO ARSIZIO – La circolazione ferroviaria sulla tratta Busto Arsizio – Malpensa Aeroporto Terminal 2 di Ferrovienord sarà interrotta tra la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 1 e la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 2 nelle giornate di lunedì 12 gennaio e martedì 13 gennaio e sull’intera tratta da Busto Arsizio a Malpensa Aeroporto Terminal 2 da mercoledì 14 gennaio a sabato 17 gennaio.

La sospensione temporanea del servizio, che riprenderà regolarmente da domenica 18 gennaio, si rende necessaria per l’attivazione dell’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M) sulla linea ferroviaria Malpensa T1 – Gallarate. Lunedì 12 e martedì 13 sarà possibile spostarsi tra Malpensa T1 e Malpensa T2 con il servizio di navetta di SEA Milano/dell’aeroporto; da mercoledì 14 a sabato 17 fra Busto Arsizio Nord e Malpensa T2 sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo i cui dettagli sono pubblicati sui canali di comunicazione dell’azienda (sito trenord.it e app).

Il NUOVO ACC-M – Il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M) è in grado di concentrare nel Posto centrale e nelle Postazioni Operatore di Busto Arsizio tutte le funzioni e le logiche degli impianti controllati nella tratta tra la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 1 e la stazione di Gallarate (esclusa in quanto di competenza RFI): sistemi di rilevamento treno, deviatoi, segnali, sistemi di protezione marcia treno. Si tratta di una tecnologia più avanzata e affidabile che permette una gestione migliore della circolazione.

FINANZIAMENTO – L’intervento è finanziato con 1.442.876 euro da parte di Regione Lombardia.

