Cronaca

TRADATE / ORIGGIO – Giornata di interventi per i mezzi di soccorso ieri sulle strade del territorio, con tre distinti incidenti stradali avvenuti tra Tradate, l’autostrada A8 a Origgio, ed a Lomazzo.

Un episodio si è verificato a Tradate alle 14.10 in piazza D’Acquisto. Si è trattato di uno scontro tra due auto che ha coinvolto una donna di 49 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza base della Croce rossa,. Le condizioni della ferita sono state valutate in codice verde ed è stata trasportata all’ospedale di Tradate.

Poco prima, alle 13, un altro intervento si è reso necessario lungo l’autostrada A8, nel tratto tra Origgio ovest e Legnano, in direzione Varese. In questo caso l’incidente ha riguardato la caduta di una motociclista di 30 anni. Sono stati allertati i soccorsi sanitari e Ats Novate. La donna è stata assistita da un’ambulanza del Sos Uboldo, sempre con il coordinamento di Areu, e trasportata in codice verde all’ospedale di Castellanza.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.15, un ulteriore incidente si è verificato a Lomazzo, in via Lombardia. Lo scontro tra due auto ha coinvolto due uomini di 22 e 48 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù, i vigili del fuoco di Como e la polizia locale di Lomazzo, oltre a un’ambulanza base della Croce rossa di Lomazzo. In questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

In tutti e tre gli episodi le condizioni delle persone coinvolte non sono risultate gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei singoli incidenti.

(foto archivio)

08012026