SARONNO – Giovedì 8 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con condizioni stabili e asciutte per l’intero arco delle 24 ore. Non sono attese precipitazioni, ma l’elemento dominante sarà il freddo intenso, accompagnato da un’allerta meteo per ghiaccio. Le temperature oscilleranno tra una minima di -6°C al mattino e una massima che non supererà i 3°C durante il pomeriggio.

I venti soffieranno moderati da Ovest-Nordovest nelle prime ore del giorno, per poi attenuarsi e provenire da Ovest-Sudovest nel corso del pomeriggio. Nonostante il cielo sereno e l’assenza di fenomeni, il gelo al suolo potrebbe persistere per tutta la giornata, specialmente nelle zone in ombra o meno ventilate, aumentando il rischio di formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi.

A livello regionale, la Lombardia sarà interessata da una giornata prevalentemente soleggiata, con un aumento della nuvolosità a partire dalla serata, specie sulle aree alpine e prealpine. In pianura, come nel caso di Saronno, le condizioni resteranno stabili con freddo diffuso e ventilazione debole.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa)

