Nuoto, la gerenzanese Gabriella Chirico campionessa italiana Master 75
8 Gennaio 2026
GERENZANO – Gerenzano celebra un nuovo successo sportivo: lo scorso dicembre, a Torino, nello stadio del nuoto, la cittadina gerenzanese Gabriella Sensolo Chirico ha conquistato il podio nel campionato italiano di nuoto Master 75, per la categoria 50 metri stile libero, portando a casa l’oro. Rimarchevoli risultati anche nella categoria 50 metri dorso, in cui si è laureata vice campionessa italiana conquistando la medaglia d’argento.
