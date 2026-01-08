Saronnese

ORIGGIO – Negli ultimi giorni di dicembre sono tanti gli automobilisti che hanno rallentato passando lungo la Varesina per osservare mezzi e operai all’opera all’ex Buenavista, storico locale di via Milani 1. Un movimento inatteso dopo mesi di silenzio attorno a quella struttura che, dal grande incendio del 6 giugno 2023, era rimasta uno scheletro annerito e abbandonato, con il tetto completamente distrutto dalle fiamme.

Il rogo aveva segnato un punto di svolta per l’edificio, lasciato in condizioni critiche e senza interventi visibili per lungo tempo. Ora, invece, sono partiti i lavori di messa in sicurezza della struttura, un passaggio necessario anche per garantire le condizioni minime di sicurezza dell’area.

Dal Comune confermano che la proprietà ha presentato tutte le richieste di autorizzazione necessarie e che gli interventi in corso rientrano proprio in questo percorso. L’obiettivo, spiegano dagli uffici, è mettere ordine dopo anni difficili e avviare un processo che guardi al futuro dell’area commerciale.

Al momento, però sembra esclusa, una “rinascita” del locale Buenavista. Gli interventi avviati non riguardano una riapertura né un nuovo progetto legato direttamente allo storico esercizio, ma esclusivamente la sicurezza dell’edificio e il primo passo verso una riqualificazione più ampia.

Del resto l’intera zona è destinata a cambiare volto: l’arrivo della nuova rotonda lungo la Varesina porterà a una profonda trasformazione dell’assetto viabilistico e urbano. Un intervento che comporterà anche una completa riprogettazione dell’area commerciale, con tempi e modalità che saranno definiti nei prossimi passaggi.

FOTO E VIDEO DELL’INCENDIO

