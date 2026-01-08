Città

SARONNO – Due bollini rosa per l’ospedale di Saronno. La notizia è stata resa nota dall’Asst Valle Olona dopo l’assegnazione ufficiale del riconoscimento da parte di Fondazione Onda Ets, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che valuta la qualità dei servizi sanitari dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili.

Il risultato premia l’impegno del presidio saronnese nell’offrire percorsi di cura attenti alle esigenze delle donne, con un approccio che considera non solo gli aspetti clinici ma anche l’accoglienza, l’accessibilità e la continuità assistenziale. I Bollini Rosa vengono attribuiti sulla base di criteri specifici, tra cui la presenza di servizi dedicati alla salute femminile, percorsi diagnostico-terapeutici strutturati, attività di prevenzione e supporto alle pazienti.

Per l’ospedale di Saronno, i due Bollini rappresentano una conferma del lavoro svolto quotidianamente da medici, infermieri e operatori sanitari, oltre a uno stimolo a proseguire nel miglioramento dell’offerta, con particolare attenzione alla medicina di genere e ai bisogni delle donne nelle diverse fasi della vita.

Il riconoscimento ha validità biennale ed è pensato anche come strumento di orientamento per le cittadine, che possono individuare con maggiore facilità le strutture sanitarie più attente alla salute femminile.

Nell’ambito della stessa assegnazione, come comunicato dall’Asst Valle Olona, Fondazione Onda ha attribuito tre Bollini Rosa agli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, che hanno ottenuto il punteggio massimo per la qualità e l’eccellenza dei servizi dedicati alla salute delle donne.

