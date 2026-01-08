VENEGONO SUPERIORE – Una pastiglia disinfettante non sciolta, rimasta tra le foglie dell’insalata, è finita nel piatto di un lavoratore durante il pranzo alla mensa dello stabilimento. L’episodio è avvenuto giovedì 8 gennaio, al turno di mezzogiorno, e ha causato una lieve intossicazione senza conseguenze gravi.

Secondo quanto ricostruito, un 29enne dipendente di una ditta esterna ha ingerito accidentalmente la pastiglia utilizzata per la sanificazione delle verdure. Subito dopo ha accusato un malore con episodi di vomito. È stato accompagnato prima in infermeria e poi, in via precauzionale, al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato preso in carico in codice giallo. Le sue condizioni sono risultate stabili e non è in pericolo di vita.

Un altro lavoratore aveva notato la presenza anomala nell’insalata, insospettito anche da un odore simile alla candeggina, evitando di consumarla e segnalando il problema.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats Insubria per le verifiche igienico-sanitarie. La mensa ha ritirato in via cautelativa le verdure fresche e annunciato che non verranno più utilizzate pastiglie, ma prodotti già sciolti. Al momento non è stata disposta la chiusura del servizio.

