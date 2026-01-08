SARONNO – In occasione della Festa di Sant’Antonio sono previste numerose modifiche alla viabilità cittadina, con divieti di sosta, chiusure e variazioni al traffico in diverse zone della città. Le misure accompagneranno lo svolgimento degli eventi fino a martedì 21 gennaio.

Via Concordia (tratto compreso tra via D’Annunzio e via Randaccio)

Sino alle 20 del 21 gennaio vige divieto di sosta in regime di rimozione forzata.

Dalle 8 del 9 gennaio sino alle 20 del 18 gennaio vige divieto di transito veicolare. La circolazione ordinaria subirà modifiche mediante l’istituzione del doppio senso di circolazione per i residenti in via Concordia e via D’Annunzio con ingresso e uscita da via Randaccio.

Via D’Annunzio (tratto compreso tra via Sabotino e via Concordia)

Sino alle 20 del 18 gennaio sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata e il transito pedonale e veicolare, ad eccezione degli organizzatori dell’evento.

Nelle giornate del 10 e 11 gennaio, dalle 6 alle 24, sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata e il transito veicolare.

Via Sabotino (tratto compreso tra via San Francesco e via D’Annunzio)

Nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2026, dalle 6 alle 24, vigono il divieto di sosta in regime di rimozione forzata e il divieto di transito veicolare.

Dalle 18 del 10 gennaio 2026 sino alle 20 dell’11 gennaio 2026 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata e il transito veicolare, ad eccezione dei veicoli in uso agli organizzatori dell’evento.

Via Randaccio (tratto compreso tra via San Francesco e via Concordia)

Nelle giornate del 10 e 11 gennaio, dalle 6 alle 24, sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata e il transito veicolare.

Via Hermada

Nelle giornate del 10 e 11 gennaio, dalle 6 alle 24, sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata e il transito veicolare.

Via San Giuseppe (tratto tra via San Francesco e corso Italia), via Verdi, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza, via Portici, piazza Libertà, corso Italia e vie adiacenti

Dalle 15.00 alle 19.00 di sabato 10 gennaio 2026 saranno soggette a chiusure e variazioni del regolare transito veicolare per consentire lo svolgimento del mini corteo storico.

Via San Francesco – piazzale Chiesa Sacra Famiglia

Dalle 10 alle 20 dell’11 gennaio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata.

Via San Giuseppe (tratto compreso tra via Rossini e via Volonterio)

Dalle 10 alle 20 dell’11 gennaio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi in uso agli organizzatori dell’evento.

Via San Francesco – piazzale Chiesa Sacra Famiglia – via San Giuseppe (tratto compreso tra via Rossini e via Volonterio) – via Rossini

Dalle 12 alle 20 dell’11 gennaio è vietato il transito veicolare.

Via San Giuseppe (tratto tra via Volonterio e corso Italia), via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza, via Portici, piazza Libertà, corso Italia

Dalle 12 alle 18dell’11 gennaio 2026 sono vietati la sosta in regime di rimozione forzata e il transito veicolare.

Via Micca – via Solferino – via Pusterla – via Don Guanella (tratto compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe) – via V. Monti (tratto compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe) – via Volonterio (tratto compreso tra via Alliata e via San Giuseppe) – via Don Bellavita (tratto compreso tra via Volta e via San Giuseppe) – via Colombo (tratto compreso tra via Volta e via San Giuseppe) – via Sant’Antonio – piazza Aviatori d’Italia – piazza Unità d’Italia – via San Giacomo – via Giuditta Pasta – via Caronni – vicolo Santa Marta – via Genova

Dalle 12 alle 18 dell’11 gennaio saranno soggette a chiusure e variazioni del regolare transito veicolare, con posa di transenne mobili sulle intersezioni stradali interessate.

