SARONNO – Dietro la festa, la rievocazione e i momenti conviviali, c’è anche un risultato concreto che resta tutto l’anno. La rievocazione e la sagra di Sant’Antonio Abate non sono solo un appuntamento di fede e tradizione, ma rappresentano anche una risorsa fondamentale per la cura e la conservazione della chiesetta del Lazzaretto.

Grazie alle offerte dei fedeli e agli introiti della festa annuale, la chiesetta può rimanere aperta e funzionante durante tutto l’anno. Le risorse raccolte permettono di coprire le manutenzioni ordinarie, i rifornimenti di materiali come lumini e immaginette e le spese di gestione, ma soprattutto di programmare interventi straordinari per preservare il luogo sacro.

Nel corso del 2025 sono stati realizzati diversi lavori importanti. È stata effettuata la manutenzione del tetto e del campanile, insieme al rifacimento del giardino. Sono stati inoltre completati l’adeguamento e l’ultimazione dell’impianto di irrigazione, oltre all’ispezione e alla manutenzione della fognatura. Un intervento significativo ha riguardato anche il risanamento dei portoni sulla facciata principale, sia della chiesa sia della sacrestia.

Interventi che testimoniano come la rievocazione e la sagra di Sant’Antonio Abate siano non solo un momento di comunità e partecipazione, ma anche uno strumento concreto per tutelare un luogo simbolo della storia e della devozione saronnese.

(foto di Armando Iannone)

