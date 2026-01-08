Città

SARONNO – Si è concluso lo scorso martedì 6 gennaio il quarto Festival sulla famiglia organizzato dal Centro Islamico di Saronno. “In questi due giorni abbiamo vissuto momenti di gioia, fratellanza, condivisione e spiritualità, tra spettacoli e attività proposte dai bambini, workshop con esperti, tavole rotonde e sezioni molto partecipate dal pubblico”, commentano gli organizzatori con un post sui social.

“Ringraziamo calorosamente le istituzioni presenti, gli ospiti nazionali e internazionali, adulti e giovani, che hanno dedicato del tempo ad affrontare temi e questioni riguardanti la sacralità e l’importanza di una famiglia stabile e duratura in Europa”, continuano.

“Ringraziamo le quasi duemila persone che hanno partecipato tra sabato e domenica, i piccoli del Centro e le loro educatrici che per due giorni hanno allietato il centro, e tutti i volontari, giovani e meno giovani, del Centro Islamico per il grandissimo lavoro profuso in questo evento. Ringraziamo Dio per tutti questi favori”, concludono.