Saronno, concluso al centro islamico il quarto festival della Famiglia tra fratellanza e spiritualità
8 Gennaio 2026
SARONNO – Si è concluso lo scorso martedì 6 gennaio il quarto Festival sulla famiglia organizzato dal Centro Islamico di Saronno. “In questi due giorni abbiamo vissuto momenti di gioia, fratellanza, condivisione e spiritualità, tra spettacoli e attività proposte dai bambini, workshop con esperti, tavole rotonde e sezioni molto partecipate dal pubblico”, commentano gli organizzatori con un post sui social.
“Ringraziamo calorosamente le istituzioni presenti, gli ospiti nazionali e internazionali, adulti e giovani, che hanno dedicato del tempo ad affrontare temi e questioni riguardanti la sacralità e l’importanza di una famiglia stabile e duratura in Europa”, continuano.
