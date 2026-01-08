Solaro

SOLARO – Il 19 dicembre il Consiglio Comunale di Solaro ha approvato il bilancio di previsione 2026, un bilancio che si caratterizza per una sostanziale continuità con l’esercizio 2025 e per una gestione prudente ed orientata alla tutela dei servizi essenziali, visti i tagli governativi da cui il Comune è colpito.

Sul fronte delle spese, la quota più rilevante, sempre in costante aumento dato dai rincari del costo delle utenze primarie (luce, energia, gas) ma anche dei servizi e prestazioni esterne è quella destinata ai servizi di gestione di base del comune, che nel 2026 ammontano a circa 5,1 milioni di euro, necessari a garantire il funzionamento dell’ente, le spese personale, i servizi amministrativi e la gestione del patrimonio comunale.

Un impegno sempre più significativo nel bilancio riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico: alla Polizia Locale ed al sistema integrato di sicurezza urbana sono destinati in totale circa 661 mila euro, impiegati per il funzionamento del corpo, la segnaletica stradale, la videosorveglianza, la manutenzione delle strade e i servizi di pronto intervento e Protezione Civile, ma resta importante anche la spesa totale sui capitoli di scuola e istruzione, pari a circa 605 mila euro, destinata alle scuole dell’infanzia, alle scuole dell’obbligo, ai servizi educativi ausiliari a sostegno delle famiglie.

Per quanto riguarda le entrate da violazioni al Codice della Strada, che sono pari a 370.000 euro, bisogna sottolineare che finanzieranno direttamente interventi per la sicurezza, la segnaletica stradale, la videosorveglianza, l’equipaggiamento ed il funzionamento del corpo di Polizia Locale ed in parte anche la manutenzione straordinaria delle strade.

Sul fronte dei lavori, tra le cifre più rilevanti figura l’accensione di un mutuo da 600.000 euro per la realizzazione della rotatoria di corso Europa, mentre le previsioni di entrate da oneri e permessi di costruire ammontano a 623.000 euro e saranno destinate come da normative contabili alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali, delle strade, dei parchi e giardini, all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, alle progettualità del Pgt ed all’arredo urbano.

Alessandro Ranieri, vicesindaco e assessore al Bilancio: “Come abbiamo spiegato anche in Consiglio Comunale, il documento di programmazione finanziaria risente dei tagli diretti del Governo centrale che mettono in difficoltà Sindaci e Amministrazioni locali. Si tratta di mancanza di risorse che impongono grande prudenza e un’accurata gestione delle risorse disponibili da indirizzare sulle priorità del programma elettorale. Oltre a tutti i capitoli sopra indicati, attraverso i quali confermiamo il nostro impegno attento e variegato concentrato ancora a portare a termine le rendicontazioni dei progetti del Pnrr (ben sei milioni di euro di finanziamenti che il Comune è stato capace di conquistare e sfruttare a pieno), rimane assolutamente centrale la spesa sociale, che rappresenta come sempre una priorità dell’Amministrazione: le politiche di welfare, assistenza e inclusione sociale superano 1 milione di euro, a sostegno di famiglie in difficoltà, anziani, persone con disabilità e servizi alla persona, garantendo continuità e qualità agli interventi sociali. Perché il senso di comunità passa anche dal sostegno alle politiche d’inclusione per un benessere diffuso tra tutti i cittadini”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09