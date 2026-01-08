Cronaca

SARONNO – Dovrà rispondere dei reati di danneggiamento e vilipendio alla religione mediante danneggiamento di oggetti sacri il 20enne ritenuto il responsabile del danneggiamento di Gesù Bambino nel presepe cittadino. I fatti risalgono alla notte di Natale, quando il presepe allestito nella piazza centrale di Solaro è stato oggetto di un gesto vandalico che ha colpito e indignato la comunità. Al termine della serata della vigilia, la statuina del Bambinello è stata trovata spezzata, con le gambe staccate, segno evidente di un danneggiamento volontario.

Secondo quanto ricostruito, durante la sera un gruppo di giovani si sarebbe trattenuto nella piazzetta tra brindisi e schiamazzi. Alle 2,30 sarebbe maturato il gesto, definito da molti come gratuito e privo di qualsiasi spiegazione, tanto da spingere la Pro loco a presentare denuncia per quanto accaduto.

Le indagini avviate subito dopo hanno permesso ai carabinieri di risalire al presunto responsabile grazie alle immagini della videosorveglianza presenti nella zona. Si tratta di un 20enne di nazionalità italiana, residente nel comprensorio, che è stato convocato in caserma.

Il giovane, una volta identificato, si è detto disponibile a risarcire i danni causati. Nonostante questo, dovrà comunque comparire davanti all’autorità giudiziaria per rispondere del vandalismo compiuto nella notte di Natale.

