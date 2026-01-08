Città

SARONNO – Ennesimo annunciato successo di pubblico e di premi per l’edizione 2026 della Tombolata dell’Epifania organizzata dall’Oratorio di Via Legnani 1 di Saronno. La sala cinematografica parrocchiale Silvio Pellico ha registrato anche quest’anno il tutto esaurito. L’affluenza di pubblico è stata favorita dai ricchissimi premi messi in palio come ogni anno dall’organizzazione per aggiudicarsi cinquine (ne sono state estratte ben 11 per ciascuna delle 3 tombole), tombola e tombolini di consolazione nonché per l’assegnazione della collegata sottoscrizione a premi con l’estrazione di 42 biglietti vincenti.

Personal computer portatile, stampante laser multifunzione, Smart TV 55 pollici, biciclette elettriche da uomo e da donna di primarie marche italiane con pedalata assistita, treno di gomme per auto, set di valigie, buoni viaggio, biglietti per assistere a spettacoli teatrali, macchinetta per il caffè, giornate sulla neve, maglie autografate delle più blasonate squadre di calcio della Serie A italiana e, non da ultimo, buoni per palestra, per corsi di padel nonché per acquisti e consumazioni in esercizi locali i principali premi equamente suddivisi tra le tre tombole mentre coloratissimi e ricchissimi cesti gastronomici, accompagnati da giocattoli per i più piccoli, hanno allietato le vincite delle singole cinquine. Non sono mancati, come ogni anno, i bellissimi premi di consolazione riservati ai meno fortunati nelle estrazioni con più potenziali vincitori.

Particolarmente apprezzati dai presenti il panettone o il sacchetto a sorpresa in caso di acquisto di un consistente numero di biglietti della sottoscrizione a premi e le modalità di distribuzione dei cesti – già introdotte in occasione delle ultime edizioni – che hanno sensibilmente ridotto i tempi di consegna e di attesa.

Nutritissimo il parterre degli sponsor che, anche per l’edizione 2026, non hanno fatto mancare il loro contributo e sostegno per l’ottima riuscita dell’iniziativa; a tutti il Comitato Organizzatore (visibilissimo e riconoscibilissimo in sala in tutti i suoi numerosi componenti grazie a pettorine di colore fosforescente messe a disposizione per l’occasione) rinnova i propri sentiti ringraziamenti per la generosità e la disponibilità dimostrate nonché per l’affetto con cui viene seguita la Tombolata dell’Epifania.

Considerevoli, poi, le manifestazioni di interesse già pervenute per l’edizione 2027 da ditte e aziende locali data la rilevanza e la risonanza in termini mediatici che l’evento riscuote non solo in città ma perfino nei paesi del circondario saronnese. Il Comitato Organizzatore, tramite i propri portavoce, ringrazia sentitamente il proprio pubblico per il grande seguito e la nutrita partecipazione dando fin da ora appuntamento per l’anno prossimo.

