TRADATE – In occasione dell’Epifania, la comunità pastorale di Tradate ha proposto un momento di fede e condivisione che ha coinvolto numerosi fedeli. L’altro giorno si sono svolte la Preghiera con i Magi e il tradizionale fuoco alla Befana, iniziative che hanno richiamato tante persone.

La Preghiera con i Magi ha offerto un’occasione di raccoglimento e riflessione, inserendosi nel cammino liturgico dell’Epifania. A seguire, il fuoco alla Befana ha rappresentato un momento simbolico e partecipato, capace di unire grandi e piccoli in un clima di comunità.

La buona partecipazione ha confermato l’interesse e l’attaccamento dei fedeli alle proposte della comunità pastorale tradatese, che anche in questa occasione ha saputo coniugare spiritualità e tradizione.

