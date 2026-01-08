Città

SARONNO – Un’altra mattinata difficile per i pendolari della stazione di Saronno e, più in generale, per i viaggiatori delle linee Milano-Como, Milano-Varese, Malpensa Centrale e Malpensa Cadorna. Prima delle 7 sono stati annunciati ritardi fino a 30 minuti, oltre a cancellazioni e variazioni di percorso che hanno avuto un impatto immediato sugli spostamenti verso Milano, Varese, Como e l’aeroporto.

Secondo le informazioni diffuse nelle prime ore della giornata, all’origine dei disagi c’è un guasto alla stazione di Novate, che ha compromesso la regolarità del servizio su più direttrici. Una situazione che ha riportato alla mente quanto accaduto nella giornata precedente, quando il traffico ferroviario era rimasto fortemente rallentato per tutta la mattinata a causa di un doppio guasto che aveva interessato sia Saronno sia Garbagnate.

I problemi si sono tradotti in convogli soppressi, corse limitate e ritardi a catena, con ripercussioni evidenti soprattutto nelle fasce orarie più utilizzate da lavoratori e studenti. In stazione non sono mancati momenti di attesa prolungata e la necessità, per molti, di riorganizzare all’ultimo momento il proprio viaggio.

L’andamento dei treni e le eventuali modifiche al servizio possono essere seguiti in tempo reale attraverso l’App e il sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, dove vengono aggiornate le informazioni su ritardi, cancellazioni e variazioni.

(foto archivio)

