ORIGGIO – Il mondo del calcio locale è in lutto per la scomparsa di Danilo Gordon, allenatore ed ex calciatore, venuto a mancare a 62 anni a causa di un infarto fulminante. Una notizia che ha colpito profondamente società, atleti e dirigenti che lo hanno conosciuto e stimato, lasciando un grande vuoto umano e sportivo.

Gordon aveva legato il suo nome a diverse realtà del territorio, distinguendosi per competenza, passione e capacità di trasmettere valori oltre il campo. Dopo l’esperienza da calciatore, tra cui anche il Como, aveva intrapreso il percorso da allenatore e da osservatore, instaurando rapporti profondi con atleti e collaboratori. Negli ultimi anni aveva scelto di mettersi in gioco anche nel settore femminile, guidando una formazione under 15 e vivendo quella che per lui era una nuova, stimolante sfida.

A ricordarlo con parole cariche di affetto è Carlo Ambrogio, responsabile del settore, che ha voluto condividere un pensiero personale: “Ciao mister, è finita qui sulla terra una partita. L’arbitro ha fischiato la fine inaspettatamente di una bellissima partita a cui ho avuto il piacere di condividere un anno di strada insieme. Io responsabile, più piccolo di età, e tu in panchina alla prima esperienza nel femminile guidando un gruppo di ragazze under 15 a cui hai insegnato il tuo sapere”.

Un rapporto fatto di confronto e crescita reciproca, come emerge dal ricordo: “Ho condiviso bellissime esperienze, sedendomi con te in panchina, divertendomi e anche imparando. Fantastici e meravigliosi i tuoi aneddoti sulle tue esperienze nel mondo del calcio, che ascoltavo sempre con molto piacere”.

Il saluto si chiude con un’immagine che racconta bene lo spirito con cui Danilo Gordon ha vissuto lo sport:

“Ora inizia un’altra partita, un’altra vita, ma so già che hai fatto richiesta di un campo tra le nuvole e stai allestendo una grande nazionale degli angeli. Buon viaggio mister, non ti dimenticheremo mai”.

