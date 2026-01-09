Basket, ex saronnesi si fanno onore in serie B Nazionale
9 Gennaio 2026
SARONNO – L’altro giorno si è giocata a Vicenza la partita di Serie B Nazionale di basket tra i padroni di casa e Legnano Knights, una buona occasione per vedere all’opera tre freschissimi roburini protagonisti degli ultimi anni di successi a Saronno.
Andrea Quinti e Francesco De Capitani vestono in questa stagione la maglia di Legnano, mentre Matteo Beretta smazza assist con i biancorossi veneti. Qui in foto li troviamo insieme al presidente della Robur Basket Saronno, Ezio Vaghi.
Sabato riparte anche la stagione della Robur dopo la pausa invernale, con la partita in trasferta contro l’Academy Varese.
(foto di gruppo a Vicenza con il presidente roburino, Ezio Vaghi)
