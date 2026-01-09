Calcio

UBOLDO – Colpo di mercato per l’Aurora, formazione ai vertici della classifica di Promozione, che si conferma protagonista anche nella sessione invernale. È ufficiale l’arrivo di Juan Losada, attaccante spagnolo (ex Solbiatese) classe 2000, nuovo rinforzo per il reparto offensivo.

L’operazione porta la firma del direttore sportivo Gianfranco Garavaglia, che ha messo a segno un innesto di peso per una squadra già in piena corsa nelle zone alte della graduatoria. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore, con la tradizionale foto (dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com) insieme all’allenatore Alberto Maestroni. Losada è già a disposizione dello staff tecnico e potrà scendere in campo fin da domenica prossima, quando l’Aurora sarà impegnata nella lunga trasferta di Luino. Un innesto che punta a dare ulteriore spinta a una squadra ambiziosa, determinata a restare protagonista fino al termine della stagione.

