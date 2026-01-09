SARONNO – Un’altra mattinata di disagi per i pendolari delle linee ferroviarie che attraversano il Saronnese e l’area nord-ovest della Lombardia. Nel momento del rientro delle feste ritardi, cancellazioni e variazioni improvvise hanno segnato l’avvio della giornata per molti viaggiatori, con ripercussioni su lavoro e coincidenze.

Sulla situazione è intervenuta la segreteria Pd della provincia di Varese, che ha diffuso un comunicato per richiamare l’attenzione sulla continuità dei disservizi registrati dall’inizio dell’anno. “Per quest’anno… non cambiare… Un invito che Trenord sembra aver preso fin troppo alla lettera. L’anno non è iniziato sotto i migliori auspici: mercoledì ritardi, giovedì ancora. Guasti, cancellazioni, variazioni improvvise. E siamo solo a gennaio”.

Nel testo si evidenzia come i problemi non riguardino una singola tratta o episodi isolati, ma linee considerate strategiche per la mobilità quotidiana. “Parliamo di tratte fondamentali, tra cui la “nostra” Laveno Mombello – Milano Cadorna: non una linea marginale, non una tratta colpita da episodi isolati, ma una delle direttrici più frequentate della Lombardia”.

Il comunicato fa riferimento anche alle indicazioni fornite ai viaggiatori durante le fasi di criticità. “Nel frattempo l’unica risposta resta “monitorate l’app”. Come se il problema fosse l’informazione e non l’inaffidabilità strutturale di un sistema che continua a scaricare inefficienze su chi viaggia”.

Nel documento vengono infine chiamate in causa le istituzioni regionali e nazionali. “Regione Lombardia e il Governo amico non possono più voltarsi dall’altra parte: qui non siamo davanti all’ennesimo imprevisto, ma a una normalità che non dovrebbe essere accettata”. La segreteria Pd conclude sottolineando come, per chi utilizza il treno ogni giorno, la percezione sia quella di una situazione che si ripete nel tempo: “Passano gli anni, ma per chi prende il treno sembra sempre lo stesso giorno”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09