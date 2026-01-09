Groane

CERIANO LAGHETTO – Quando oggi sono arrivati per smontare il presepe si sono trovati davanti ad una culla vuota. Di nuovo. È il secondo furto nel giro di pochi giorni che colpisce il simbolo del Natale della comunità cerianese.

Come detto la scoperta è avvenuta oggi, durante le operazioni di smontaggio delle installazioni natalizie allestite nelle scorse settimane. A segnalare l’assenza della statuina sono stati proprio i responsabili dell’allestimento, che si sono accorti del vuoto nella culla. Un gesto che arriva a breve distanza dal precedente episodio, avvenuto sempre a Ceriano Laghetto e raccontato nei giorni scorsi, quando un altro Gesù Bambino era stato sottratto da un presepe pubblico.

Non si tratta solo del valore materiale della statuina, ma del significato simbolico e dell’impegno che i volontari hanno messo gli allestimenti in una ricca rappresentazione della Natività della capanna con coperte e quadrati all’uncinetto multicolori.

La comunità, già colpita dal primo furto, fatica a comprendere il senso di un’azione che appare gratuita e ripetuta. Resta ora da capire quando e come sia avvenuta la sottrazione, mentre cresce la delusione per un episodio che rovina il clima di condivisione e rispetto che il presepe rappresenta. Anche su questo secondo furto si attendono eventuali segnalazioni utili a chiarire l’accaduto.

