Groane

SOLARO – La chiusura del negozio Danesi, storica attività specializzata in articoli per la prima infanzia e giocattoli, è stata al centro di un servizio andato in onda nei giorni scorsi su Mattino 5, la trasmissione mattutina di Canale 5. Un racconto che parte da Solaro ma che si allarga alla crisi più generale del commercio di vicinato.

Nel servizio televisivo è intervenuta la titolare, Silvia Danesi, che ha spiegato le ragioni che hanno portato alla decisione di abbassare la saracinesca dopo decenni di attività. Una scelta definita coraggiosa, presa con lucidità e consapevolezza.

Tra i fattori evidenziati durante la trasmissione, il cambiamento delle abitudini di acquisto, con una crescita costante delle vendite online, la concorrenza delle grandi piattaforme di e-commerce e l’aumento dei costi di gestione. Elementi che hanno progressivamente inciso sulle vendite, rendendo sempre più complesso mantenere l’equilibrio economico di un negozio tradizionale.

Mattino 5 ha utilizzato il caso Danesi come esempio di una tendenza diffusa in tutta Italia, quella delle chiusure di attività storiche nei centri cittadini, con ricadute non solo economiche ma anche sociali, perché ogni negozio che chiude lascia un vuoto nelle relazioni e nella vita quotidiana delle comunità.

La chiusura avvenuta a fine dicembre segna la fine di una storia che per generazioni ha accompagnato famiglie solaresi e del territorio. Un addio che è diventata anche occasione di riflessione sul futuro del commercio locale.

