GERENZANO – L’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano ha organizzato nei giorni scorsi un pellegrinaggio a Roma, coinvolgendo numerosi fedeli di tutte le età.

All’iniziativa hanno partecipato bambini, ragazzi, adulti e anziani, in un’esperienza di fede e condivisione vissuta insieme dalla comunità parrocchiale. Il pellegrinaggio ha rappresentato un momento significativo di spiritualità, permettendo ai partecipanti di visitare i luoghi simbolo della cristianità e di rafforzare i legami all’interno dell’oratorio. Si è trattato di un’occasione che si inserisce nel percorso educativo e pastorale dell’oratorio di Gerenzano, confermando la buona partecipazione e il coinvolgimento della comunità nelle proposte religiose.

(foto di gruppo al pellegrinaggio a Roma da Gerenzano)

09012026