I più letti di ieri: gelo sul Lura, preso chi ha spezzato le gambe a Gesù Bambino e operai all’ex Buena Vista
9 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 8 gennaio, si segnalano gli sviluppi all’ex Buena Vista, la cronaca di un atto vandalico sul presepe di Natale a Solaro. Spazio anche all’ondata di gelo che ha colpito Saronno, ai disagi ferroviari del mattino e agli eventi legati alla festa di Sant’Antonio in arrivo.
Sono iniziati i primi interventi sull’edificio dell’ex Buena Vista di Uboldo, gravemente danneggiato da un incendio lo scorso novembre. Gli operai sono al lavoro per la messa in sicurezza della struttura.
Operai all’ex Buena Vista, primi interventi sull’edificio distrutto dall’incendio
Si avvicina la tradizionale rievocazione di Sant’Antonio a Saronno, con una serie di appuntamenti che culmineranno nella sagra. L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Paolo Legnani.
Sant’Antonio, countdown per la rievocazione e la sagra… nel ricordo di Paolo Legnani. Qui gli appuntamenti
Il freddo intenso ha fatto scendere le temperature fino a -6 gradi a Saronno, provocando la formazione di lastre di ghiaccio sul torrente Lura. Le immagini del paesaggio gelato raccontano l’ondata di gelo che ha colpito la zona.
Saronno al gelo: temperatura a -6. Lastre di ghiaccio sul torrente Lura
Un ventenne è stato denunciato per aver danneggiato il presepe di Natale a Solaro, spezzando le gambe alla statuina di Gesù Bambino.
Spezza le gambe a Gesù Bambino nel presepe a Natale: 20enne denunciato a Solaro
Ancora disagi per i pendolari: nella mattinata dell’8 gennaio un guasto a Novate ha provocato ritardi fino a 30 minuti sulla linea ferroviaria, complicando gli spostamenti verso Milano.
Treni, seconda mattina di disagi per un guasto a Novate. Ritardi fino a 30 minuti
Un lavoratore è finito in ospedale dopo aver ingerito per errore una pastiglia disinfettante trovata nell’insalata servita alla mensa aziendale.
Pastiglia disinfettante nell’insalata alla mensa: lavoratore intossicato finisce all’ospedale
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09