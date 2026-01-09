Lomazzo, fuga di gas in paese: il punto della situazione
9 Gennaio 2026
0
LOMAZZO – Ieri mattina è stata rilevata una perdita di gas metano dalle tubazioni di adduzione all’altezza del civico 2 di via Pio IX.
“Per consentire un’agevole intervento della squadra di Italgas è stata predisposta ordinanza di chiusura al transito di via Pio IX fino al termine dei lavori di messa in sicurezza e ripristino, che dovrebbe concludersi entro la giornata odierna” si legge in una nota dell’Amministrazione civica di Lomazzo.
A scopo cautelare sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco; non si sono comunque registrati danni o situazioni di specifico pericolo per le persone.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto; una immagine del luogo dove si è verificata la perdita di gas)
09012026