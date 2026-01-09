Altre news

SARONNO – Venerdì 9 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata è iniziata con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli nevicate, con un accumulo previsto di circa 0.3 cm. Le precipitazioni sono attese in esaurimento nel corso della mattinata, seguite da un progressivo miglioramento e ampi rasserenamenti nel pomeriggio e in serata.

Le temperature si manterranno su valori invernali, con una massima attorno ai 3°C e una minima che ha toccato i -2°C nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli, inizialmente orientali e poi in rotazione da sudovest nel corso del pomeriggio.

È stata diramata un’allerta meteo per neve, a causa delle precipitazioni previste nella prima parte della giornata, seppur di debole intensità.

In Lombardia, la situazione rispecchia quella di Saronno, con residue deboli nevicate mattutine su buona parte delle pianure e delle aree pedemontane. Anche nel resto della regione è previsto un graduale miglioramento, con cieli più aperti nella seconda parte della giornata. I venti saranno generalmente deboli, con tendenza a disporsi dai quadranti sudoccidentali nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

