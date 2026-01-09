SARONNO – Un borgo che prende vita fin dal mattino, il profumo della polenta che accompagna la giornata, le luci, il fuoco e le tradizioni che si rinnovano. Sabato 10 gennaio si apre ufficialmente la 17^ edizione della rievocazione storico-religiosa-culturale e sagra di Sant’Antonio Abate, uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.

Dal 10 al 17 gennaio la zona di via D’Annunzio e l’oratorio della Sacra Famiglia diventano il cuore pulsante della manifestazione promossa dal Comitato “Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn”, con il patrocinio del Comune e del Ministero della Cultura. Un evento pensato per famiglie, appassionati di storia e cittadini, capace di unire fede, tradizioni contadine e momenti conviviali in un contesto suggestivo e molto partecipato.

Il programma di sabato 10 gennaio

La giornata di apertura inizia 9,30 con la rievocazione del borgo contadino, tra prodotti tipici della tradizione lombarda e saronnese, giochi di una volta per grandi e piccoli, animali da stalla e da cortile ed esposizione di arti e mestieri di un tempo, distribuiti tra la chiesa di Sant’Antonio Abate e il parco degli Alpini.

Dalle 9,30 alle 21,30 è prevista l’esposizione solenne della reliquia di Sant’Antonio Abate nella chiesetta del Lazzaretto, momento centrale della giornata dal forte valore religioso.

Alle 11 è in programma la visita guidata della chiesa, del borgo antico e delle arti e mestieri di un tempo, tra la chiesa di Sant’Antonio Abate e il parco degli Alpini. La partecipazione è su prenotazione al numero 351 883 6631 o all’indirizzo email [email protected].

Sempre dalle 11 alle 12 spazio ai più piccoli con “C’era una volta una ciotola”, laboratorio per bambini a cura del Museo della Ceramica Gianetti, nel parco degli Alpini.

Dalle 11 alle 19 protagonisti l’argilla e le antiche tecniche medievali, con la lavorazione manuale, la creazione del forno e la cottura a legna di piccole sculture dedicate a Sant’Antonio. L’iniziativa è curata dal collettivo Stoker di Padova e dal Museo della Ceramica Gianetti, nel parco degli Alpini.

Dalle 11 alle 22 apre l’osteria, dove gustare anche d’asporto piatti della tradizione contadina, sempre nel parco degli Alpini. Dalle 11,45 fino ad esaurimento porzioni torna uno dei simboli della sagra: la polenta cotta lentamente su fuoco di legna, in grandi paioli di rame, servita liscia, con zola o con bruscitt.

Alle 15 appuntamento dedicato ai bambini con lo spettacolo del Mago Max, mentre alle 16 è il momento della sfida del Palo della Cuccagna, uno dei giochi più attesi e coinvolgenti.

Alle 17,30 prende il via il corteo contadino illuminato dal fuoco delle torce, lungo il percorso del corteo storico. Alle 18,30 il borgo risplende di luci con l’accensione suggestiva delle illuminazioni colorate e il ritorno dello spettacolare incendio del campanile, tra la chiesa di Sant’Antonio Abate e il parco degli Alpini. Nella stessa fascia oraria torna la distribuzione della polenta fino a esaurimento porzioni.

Alle 18,45 si apre il forno con le “Creature del focolare”, sculture dedicate a Sant’Antonio Abate realizzate con la cottura sperimentale medievale “obvara”, a cura del collettivo Stoker di Padova e del Museo della Ceramica Gianetti, al parco degli Alpini.

Dalle 20,30, in oratorio, spazio allo stand con pane e salamella e vin brulè, mentre alle 21,15 la giornata si chiude con lo spettacolo pirotecnico all’oratorio Sacra Famiglia al Prealpi.

Una prima giornata ricchissima che dà il via a una settimana di eventi, capace di raccontare la storia, la fede e l’identità di Saronno attraverso una festa che ogni anno riesce a coinvolgere e sorprendere.

