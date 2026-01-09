Cronaca

SARONNO – I cani antidroga in azione tra i pendolari del mattino hanno attirato sguardi e commenti: ieri, giovedì 8 gennaio, la polizia locale di Saronno ha realizzato un intervento straordinario di controllo in stazione e nelle aree limitrofe, con il supporto dell’unità cinofila.

L’operazione ha visto impegnate le pattuglie del comando di piazza Repubblica insieme agli operatori con il cane antidroga. I controlli hanno interessato in modo capillare l’area dello scalo ferroviario, sia sul fronte compreso tra via Cadorna, via Carcano e via Molino, sia nella zona della Retrostazione, da via Ferrari a via Luini.

Un’attività mirata, svolta in una fascia oraria di forte passaggio, che non è passata inosservata. Numerosi pendolari hanno notato la presenza delle forze dell’ordine e l’azione dell’unità cinofila, esprimendo apprezzamento per un presidio visibile in una zona spesso segnalata per episodi di degrado e spaccio.

Proprio tra chi utilizza quotidianamente la stazione è emersa anche una richiesta chiara: che interventi di questo tipo vengano ripetuti con continuità e soprattutto nelle ore serali, quando, secondo molte segnalazioni, la presenza di pusher risulta più marcata.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio portate avanti dalla polizia locale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza percepita e reale in uno dei nodi più delicati della città.

