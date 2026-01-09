Cronaca

MOZZATE – Un’auto rubata, targhe anch’esse rubate e nessuna assicurazione. È il bilancio di un controllo della polizia locale in paese.

Il ritrovamento è avvenuto durante un pattugliamento ordinario in via Diaz. Gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e hanno avviato gli accertamenti. Da subito è emerso che l’auto era priva di copertura assicurativa. I controlli successivi hanno chiarito un quadro ancora più grave: le targhe non corrispondevano al mezzo e risultavano oggetto di una denuncia di furto presentata da un residente in provincia di Novara, mentre l’auto era stata rubata a una donna residente in provincia di Monza.

Il veicolo è stato immediatamente rimosso per evitare che potesse essere utilizzato per commettere ulteriori reati. I proprietari dell’auto e delle targhe sono stati avvisati e nei prossimi giorni i beni verranno riconsegnati.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è il comandante della polizia locale Gabriele Airoldi: “Siamo convinti che si trattasse di un mezzo destinato a essere utilizzato per furti o altri reati. Rimuoverlo significa togliere strumenti concreti a chi delinque. È un ottimo risultato per iniziare bene il 2026”.

L’operazione conferma l’attenzione della polizia locale sul controllo del territorio e sul contrasto ai reati predatori, con un’azione preventiva che ha permesso di intercettare un veicolo potenzialmente pericoloso prima che potesse essere utilizzato.

(la rimozione dell’auto)

