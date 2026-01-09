iltra2

TRADATE – Il 2025 è stato un anno di preparazione fondamentale per il progetto Sintab, iniziativa Interreg Italia-Svizzera che punta alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione delle aree umide transfrontaliere. Con il 2026 il progetto entra ora nella fase delle azioni concrete sul territorio, e tra i protagonisti c’è il Parco regionale della Pineta di Tradate.

Nel corso del 2025 il Parco Pineta ha lavorato in particolare sul coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni locali, sia italiane sia svizzere, promuovendo il progetto e creando le condizioni per la sua attuazione. Parallelamente sono state programmate le attività di riqualificazione e di monitoraggio ambientale all’interno del Plis del Lanza, interventi che proprio nel 2026 entreranno nella fase operativa.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità ambientale e la biodiversità di un’area di grande valore naturalistico, rafforzando al tempo stesso la collaborazione transfrontaliera e il legame tra territorio, istituzioni e comunità locali.

Il progetto Sintab vede coinvolti diversi partner. Nel 2025 Anci Lombardia ha promosso il primo seminario del progetto, mentre il Parco regionale Campo dei Fiori ha avviato la progettazione per il ripristino di aree umide e interventi alla Cittadella di Scienze della Natura “Salvatore Furia”. Al lavoro anche soggetti tecnici e scientifici per il monitoraggio delle specie invasive e Comuni impegnati in interventi di riqualificazione locale.

