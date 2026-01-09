iltra2

TRADATE – Un appello al senso civico e alla responsabilità quotidiana arriva dall’assessore comunale all’ambiente Vito Pipolo, che sui social ha invitato i cittadini a fare la propria parte per una città più pulita e decorosa.

Nel suo messaggio, l’assessore sottolinea come una città pulita non sia soltanto il risultato del lavoro di chi la gestisce e la pulisce, ma anche del comportamento di chi la vive ogni giorno. Ognuno, secondo Pipolo, può fare la differenza attraverso piccoli gesti quotidiani, a partire dalla corretta suddivisione dei rifiuti e dal rispetto delle regole di conferimento.

Tra le indicazioni richiamate dall’assessore ci sono il mantenimento in ordine delle isole ecologiche, l’utilizzo dei cestini stradali esclusivamente per rifiuti di piccole dimensioni e, più in generale, il rispetto degli spazi comuni, evitando l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. Prendersi cura della propria città, evidenzia Pipolo, significa rispettare sé stessi e la comunità. Un impegno che viene definito come una vera e propria battaglia di civiltà, non solo per il presente ma anche come dovere verso le future generazioni.

(foto: rifiuti abbandonati a Tradate)

