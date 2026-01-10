iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Una nuova base operativa direttamente sul territorio per rendere il servizio di igiene ambientale più efficiente, rapido e sostenibile. Venerdì 9 gennaio è stata presentata a Venegono Superiore la nuova sede messa a disposizione dall’Amministrazione comunale ad Agesp Ambiente per il Territorio Srl, destinata a diventare il polo logistico a supporto del servizio operativo di igiene ambientale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Venegono Superiore e Agesp Ambiente per il Territorio, sviluppata attraverso un percorso di confronto e negoziazione che ha portato all’individuazione di una struttura da riqualificare e valorizzare per finalità operative. Grazie all’intervento realizzato, lo spazio è stato trasformato in una base logistica funzionale, in grado di ospitare mezzi, attrezzature e personale dedicati al servizio.

Il nuovo polo logistico, collocato direttamente sul territorio comunale, consentirà una presenza più stabile e continuativa di Agesp, con benefici evidenti in termini di operatività e tempestività degli interventi, rafforzando al tempo stesso il modello di collaborazione tra ente pubblico e società di servizio.

“Si tratta di un intervento fortemente voluto, del quale sono particolarmente orgoglioso” ha dichiarato Francesco Iadonisi, presidente di Agesp Ambiente per il Territorio Srl. “La sede di Agesp si trova a Busto Arsizio e operare partendo direttamente da Venegono Superiore rappresenta un valore aggiunto concreto. Significa evitare spostamenti quotidiani di mezzi e personale, migliorando in modo significativo l’efficienza del servizio. Auspichiamo inoltre che questa base possa diventare, in prospettiva, un punto di riferimento anche per realtà territoriali limitrofe”.

La struttura rappresenta la nuova sede operativa del servizio di igiene ambientale che Agesp svolge nel Comune di Venegono Superiore da circa un anno. Un periodo nel quale la collaborazione tra Comune e società ha già prodotto risultati positivi. “In questo primo anno di gestione siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti” ha spiegato Gianfranco Carraro, direttore generale di Agesp. “Si è registrato un aumento di alcuni punti percentuali della raccolta differenziata, un dato che testimonia la qualità del servizio e la collaborazione attiva dei cittadini”.

Carraro ha ricordato anche l’installazione di due nuovi distributori di ultima generazione per la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata, che saranno attivati a breve e utilizzabili in qualsiasi giorno e fascia oraria.

Il nuovo assetto logistico consente inoltre una gestione più rapida di eventuali disguidi o situazioni di emergenza e ha già permesso un’ulteriore ottimizzazione del calendario di raccolta, rendendolo più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio. Una riorganizzazione che riduce gli spostamenti aggiuntivi dei mezzi, con una ricaduta positiva anche in termini di sostenibilità. “La disponibilità di una base logistica sul territorio comunale agevola in modo significativo lo svolgimento del servizio” ha sottolineato Claudia Colombo, responsabile del servizio di igiene ambientale. “Consente di garantire una presenza fisica quotidiana del personale, sei giorni a settimana, e una gestione più performante delle attività ordinarie”.

La presentazione del nuovo polo logistico segna anche l’avvio di un percorso più ampio condiviso dal Comune di Venegono Superiore e da Agesp Ambiente per il Territorio. Un percorso che proseguirà con l’evoluzione dei modelli di gestione dei rifiuti e della fiscalità ambientale. Tra la fine del 2026 e il 2027 è previsto l’avvio della misurazione della frazione indifferenziata, passaggio fondamentale per l’estensione della raccolta puntuale e l’introduzione della tariffazione puntuale Tarip nel 2028. Già dall’anno in corso, Agesp inizierà a interfacciarsi con l’Amministrazione comunale per la presa in carico della gestione dell’attuale Tari.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin, che ha parlato di un risultato consolidato nel primo anno di gestione da parte di Agesp. “Non abbiamo registrato disguidi che abbiano comportato particolari segnalazioni da parte dell’utenza – ha spiegato – e ringrazio i cittadini per la collaborazione e la positiva accoglienza delle novità introdotte. Sono inoltre lieto di poter ospitare stabilmente sul territorio comunale sia il Centro Multiraccolta di via Ferrarin sia il nuovo polo logistico di via Canalino”.

A chiudere l’intervento del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, che ha evidenziato come la collaborazione tra le due Amministrazioni, per il tramite di Agesp, abbia portato al primo reale accordo di gestione del servizio di igiene ambientale affidato inhouse, un modello che si sta cercando di estendere anche ad altre realtà interessate.

