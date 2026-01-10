Basket

VARESE – All’epilogo il girone di andata della serie B Interregionale di basket per la Robur Saronno che nel tardo pomeriggio odierno trova sulla propria strada l’ostica e talentuosa formazione del Campus Varese. Si gioca alle 19 in casa dei varesini, nel capoluogo; i saronnesi vengono dalla rinfrancante vittoria sulla Bocconi Milano ma restano nelle zone pericolanti della classifica.

Classifica Serie B Interregionale maschile Conference Nord – Division B

Sangiorgese Legnano 22, BT1995 Pizzighettone e Oleggio Magic Basket 20, SocialOSA Milano e Pallacanestro Pavia 1933 18, Pallacanestro Nervianese 1919 14, Blu Orobica Bergamo, Campus Varese e BasketBall Gallarate 12, Bocconi Team Milano 10, MaGo Marnatese, Derthona Basketball Lab, Basket 7 Laghi Gazzada e Robur Saronno 8, Sansebasket Cremona 4.

