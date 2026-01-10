Basket

VARESE – Brutto inizio di 2026 per la Robur Saronno, che nella serata di sabato è uscita sconfitta dal parquet del Campus Varese nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di basket maschile di Serie B Interregionale. Un risultato che lascia i saronnesi al penultimo posto della graduatoria.

La partita si era aperta con un buon approccio della Robur, capace di muovere bene la palla e trovare con continuità la via del canestro. L’equilibrio ha caratterizzato i primi minuti, ma con Saronno quasi sempre avanti nel punteggio, fino al primo mini-intervallo chiuso sul 17-20. Nel secondo quarto Varese ha iniziato a salire di intensità, trovando il primo vantaggio a 5.48 dalla sirena con il 25-22. Nel finale di periodo è stato un canestro da tre di Pellegrini a fissare il punteggio sul 40-34 all’intervallo lungo, con i padroni di casa avanti di sei lunghezze.

Nella ripresa la Robur non è riuscita a invertire l’inerzia del match. Il Campus ha alzato ritmo e aggressività difensiva, costruendo un vantaggio sempre più ampio, arrivato anche a venti punti. Saronno ha provato a rientrare, ma senza riuscire a ricucire lo strappo. Il match si è chiuso sul 76-67, sancendo una sconfitta che complica ulteriormente il cammino dei biancocelesti nella prima metà di stagione.



