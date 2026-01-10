Calcio

SOLARO – L’Universal Solaro, squadra che veleggia ai primi posti del campionato di Promozione, continua a muoversi sul mercato invernale e ufficializza un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. La società giallorossa ha annunciato il ritorno di Mirko Drago, attaccante cresciuto nel settore giovanile del club.

Drago rientra a Solaro dopo diverse esperienze maturate in altre realtà del territorio. Nel suo percorso calcistico ha vestito, tra le altre, le maglie di Base 96, Esperìa Lomazzo, Fbc Saronno 1910 e Cantù San Paolo, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e di esperienza.

Ora il classe giallorosso torna a casa, pronto a mettere a disposizione della squadra motivazione, impegno e voglia di dare il massimo per il gruppo in una fase decisiva della stagione. L’operazione si inserisce nella strategia dell’Universal Solaro di rafforzare l’organico durante la pausa invernale, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di competitività e continuare a essere protagonista nelle zone di vertice della classifica.

(foto archivio; Drago con la maglia del Fbc Saronno)

