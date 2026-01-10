iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’associazione Genitori in Branda, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni”, organizza una serata dedicata alla prevenzione e alla consapevolezza nell’uso delle droghe.

L’appuntamento è per martedì 13 gennaio alle 20.30 nel salone centrale della scuola media, in via Cortina d’Ampezzo 216. L’incontro, dal titolo “Lasciami volare”, vedrà la partecipazione della Fondazione Ema Pesciolinorosso Ets.

Nel corso della serata interverrà Gianpietro, che racconterà la propria esperienza personale e la storia di suo figlio Emanuele Ghidini. La testimonianza si inserisce in un percorso che la fondazione porta avanti da anni, con oltre 2.000 incontri e 600.000 genitori e studenti coinvolti, con l’obiettivo di condividere il messaggio che non solo è possibile sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita possono diventare occasione di crescita, trasformando ciò che oggi fa cadere in ciò che domani può aiutare a rialzarsi.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Castiglione Olona ed è a ingresso libero, rivolta a genitori, studenti e a tutta la cittadinanza interessata ai temi dell’educazione e della prevenzione.

