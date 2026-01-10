Cronaca

CESANO MADERNO – Durante le festività natalizie gli agenti del Nucleo tutela ambientale della polizia locale di Cesano Maderno hanno individuato, grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza, un uomo che aveva abbandonato rifiuti nel parcheggio di via Manzoni.

Dai filmati è emerso che il soggetto, a bordo di un veicolo poi risultato a noleggio, aveva scaricato materiali di vario genere: macerie da lavorazioni edilizie, un divano, cartoni, un box doccia, materiale idraulico e altre tipologie di rifiuti.

Le successive indagini, svolte dalla polizia locale in collaborazione con la società di noleggio proprietaria del veicolo, hanno permesso di risalire all’autore dell’abbandono, un uomo residente in provincia di Milano. Completati gli adempimenti amministrativi, il soggetto sarà denunciato ai sensi del Testo unico in materia di reati ambientali. Per la violazione contestata è prevista una sanzione penale che può arrivare fino a 18 mila euro. L’episodio si inserisce nell’attività di controllo portata avanti nel corso del 2025 dal Nucleo tutela ambientale della polizia locale di Cesano Maderno, coordinato dal comandante Gabriele Caimi, impegnato nel contrasto ai comportamenti incivili che compromettono il decoro urbano e l’ambiente. Grazie anche all’uso della videosorveglianza e delle video trappole installate nei punti più sensibili del territorio, nell’ultimo anno sono state accertate oltre 160 violazioni amministrative per illeciti ambientali.

(foto: i rifiuti abbandonati a Cesano Maderno)

10012026