Da Gaza alle Groane: a Ceriano confronto con consiglieri regionali dalla Flotilla al Corteino
10 Gennaio 2026
0
CERIANO LAGHETTO – Il circolo Pd Alte Groane insieme ai circoli Pd della Valle del Seveso e di Limbiate promuove l’incontro “Da Gaza al mondo, oltre i confini. Democrazia e diritti” con Paolo Romano, giovane consigliere regionale della Lombardia e con Vincenzo Di Paolo, capogruppo in consiglio provinciale a Monza per il centrosinistra brianzolo.
“A partire dal racconto dell’esperienza come attivista sulla Global Sumud Flotilla di Paolo Romano e dalla testimonianza dell’arresto da parte dell’esercito israeliano – spiegano gli organizzatori – l’iniziativa vuole essere un momento di riflessione sulla situazione a Gaza e in tutta la Palestina, sullo stato di diritto e sullo stato dei diritti, da Gaza al mondo. Per provare a ragionare oltre i confini e oltre le barriere di una narrazione che limita i nostri sguardi.”
Oltre alla presenza di Romano, ci sarà la testimonianza di altri ospiti: Ilaria Scaccabarozzi sindaca di Gorgonzola, promotrice dell’appello dei sindaci “Adesso basta!”, il giovane palestinese Muhammed Saleh componente del Comitato Pro Palestina di Limbiate e Beatrice Zago di Attivismo Zero Sbatti, che lo scorso ottobre aveva organizzato il Corteino per Gaza lungo le strade di Cogliate.
L’appuntamento è per mercoledì 28 gennaio alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Ceriano Laghetto, con ingresso libero.
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09