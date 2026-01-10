Groane

CERIANO LAGHETTO – Il circolo Pd Alte Groane insieme ai circoli Pd della Valle del Seveso e di Limbiate promuove l’incontro “Da Gaza al mondo, oltre i confini. Democrazia e diritti” con Paolo Romano, giovane consigliere regionale della Lombardia e con Vincenzo Di Paolo, capogruppo in consiglio provinciale a Monza per il centrosinistra brianzolo.

“A partire dal racconto dell’esperienza come attivista sulla Global Sumud Flotilla di Paolo Romano e dalla testimonianza dell’arresto da parte dell’esercito israeliano – spiegano gli organizzatori – l’iniziativa vuole essere un momento di riflessione sulla situazione a Gaza e in tutta la Palestina, sullo stato di diritto e sullo stato dei diritti, da Gaza al mondo. Per provare a ragionare oltre i confini e oltre le barriere di una narrazione che limita i nostri sguardi.”

Oltre alla presenza di Romano, ci sarà la testimonianza di altri ospiti: Ilaria Scaccabarozzi sindaca di Gorgonzola, promotrice dell’appello dei sindaci “Adesso basta!”, il giovane palestinese Muhammed Saleh componente del Comitato Pro Palestina di Limbiate e Beatrice Zago di Attivismo Zero Sbatti, che lo scorso ottobre aveva organizzato il Corteino per Gaza lungo le strade di Cogliate.

L’appuntamento è per mercoledì 28 gennaio alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Ceriano Laghetto, con ingresso libero.

—