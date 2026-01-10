SARONNO – Coperte, resti di cibo e segni evidenti di una presenza stabile. L’ultima palazzina ancora in piedi dell’ex Cantoni, affacciata su piazza Saragat, continua a essere utilizzata come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora, una situazione segnalata più volte da residenti e automobilisti che parcheggiano nella zona.

Negli ultimi giorni la polizia locale ha effettuato un sopralluogo all’interno dello stabile, riscontrando tracce di un’occupazione che va avanti da tempo. All’interno sono stati individuati bivacchi improvvisati e materiali utilizzati per dormire e cucinare.

Durante il controllo sono state trovate anche tre mountain bike, ritenute di provenienza furtiva e usate per gli spostamenti in città. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto alcune valigie, che potrebbero essere state sottratte a viaggiatori in ambito ferroviario, ipotesi ora al vaglio.

Tutto il materiale è stato recuperato. Dopo un intervento di pulizia dell’area, è previsto il ripristino delle chiusure dello stabile, con l’obiettivo di impedire nuovi ingressi e ulteriori occupazioni.

