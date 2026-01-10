I più letti di ieri: Canale 5 per la chiusura di Danesi a Solaro, festa di Sant’Antonio e controlli alla stazione di Saronno
10 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 9 gennaio, spiccano l’approfondimento televisivo sulla chiusura dello storico negozio Danesi a Solaro e l’attesa per la festa di Sant’Antonio. Non sono mancati aggiornamenti dalla stazione di Saronno con i controlli della polizia e gli sviluppi sull’ex Buena Vista. In primo piano anche un intervento della polizia locale contro un’auto sospetta.
A Solaro, le telecamere di Canale 5 sono tornate per raccontare la chiusura del negozio Danesi, simbolo della crisi dei negozi di vicinato e di una scelta difficile ma coraggiosa da parte della titolare.
Chiusura Danesi, le telecamere di Canale 5 a Solaro raccontano la scelta coraggiosa e la crisi dei negozi di vicinato
Sono iniziati i primi interventi all’ex discoteca Buena Vista, gravemente danneggiata da un incendio mesi fa. Sul posto operai e mezzi per mettere in sicurezza l’edificio.
Operai all’ex Buena Vista, primi interventi sull’edificio distrutto dall’incendio
Prende il via sabato la festa di Sant’Antonio, tra fuochi d’artificio, fiaccole e l’accensione del borgo. Un momento molto atteso dalla comunità, che inaugura così il calendario di eventi del 2026.
Sant’Antonio, si accende la festa: sabato il debutto tra borgo, fiaccole e fuochi d’artificio
A Saronno, in attesa dell’arrivo della Polfer, sono stati effettuati controlli straordinari con l’ausilio dell’unità cinofila nell’area attorno allo scalo ferroviario, già più volte teatro di episodi di microcriminalità.
Saronno, in attesa della Polfer, controlli con unità cinofila intorno alla scalo ferroviario
Un’auto con targhe false e senza assicurazione è stata fermata dalla polizia locale a Mozzate.
Senza assicurazione e targhe false: la polizia locale lascia i ladri “a piedi”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09