SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 9 gennaio, spiccano l’approfondimento televisivo sulla chiusura dello storico negozio Danesi a Solaro e l’attesa per la festa di Sant’Antonio. Non sono mancati aggiornamenti dalla stazione di Saronno con i controlli della polizia e gli sviluppi sull’ex Buena Vista. In primo piano anche un intervento della polizia locale contro un’auto sospetta.

A Solaro, le telecamere di Canale 5 sono tornate per raccontare la chiusura del negozio Danesi, simbolo della crisi dei negozi di vicinato e di una scelta difficile ma coraggiosa da parte della titolare.

Sono iniziati i primi interventi all’ex discoteca Buena Vista, gravemente danneggiata da un incendio mesi fa. Sul posto operai e mezzi per mettere in sicurezza l’edificio.

Prende il via sabato la festa di Sant’Antonio, tra fuochi d’artificio, fiaccole e l’accensione del borgo. Un momento molto atteso dalla comunità, che inaugura così il calendario di eventi del 2026.

A Saronno, in attesa dell’arrivo della Polfer, sono stati effettuati controlli straordinari con l’ausilio dell’unità cinofila nell’area attorno allo scalo ferroviario, già più volte teatro di episodi di microcriminalità.

Un’auto con targhe false e senza assicurazione è stata fermata dalla polizia locale a Mozzate.

