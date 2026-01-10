Comasco

LOMAZZO – Si è conclusa la prima parte dei lavori al parco Unità d’Italia, interventi mirati alla regimentazione delle acque piovane per ridurre i problemi di allagamento e di fango lungo i vialetti.

In questa prima fase sono state potenziate le caditoie principali e quelle maggiormente sollecitate durante le piogge, sono stati realizzati nuovi pozzetti di ispezione e rifatto un tratto della linea di raccolta delle acque. Sono inoltre stati creati due nuovi drenaggi nella zona inferiore del parco e costruite barriere per evitare lo scivolamento del fango proveniente da due delle aree più soggette al fenomeno.

L’amministrazione comunale fa sapere che i lavori proseguiranno con ulteriori interventi per limitare la formazione di fango, la riqualificazione delle sedute in cemento e il posizionamento di nuove fontanelle. Sono inoltre in fase di valutazione altri possibili miglioramenti per rendere il parco più fruibile e decoroso per i cittadini.

(foto: una immagine del rinnovato parco di Lomazzo)

10012026