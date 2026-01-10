Città

SARONNO – Dopo Ivonne Trebbi un nuovo lutto per Saronno che parte un’altra voce di testimonianza. Si è spento a 97 anni Ferdinando Brussato, figura legata alla storia della Resistenza e per molti anni presenza costante alle celebrazioni del 25 aprile in città. La celebrazione funebre è in programma lunedì 12 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale “S.G. Battista” a Cassina Ferrara, preceduta dalla recita del rosario alle 9,45. La salma si trova alla casa funeraria Miazzolo di via Manzoni 43.

A ricordarne la storia è l’Anpi Saronno, che in una nota sottolinea il percorso umano e civile di Brussato: “Anpi Saronno si unisce al cordoglio dei familiari, per la scomparsa del Partigiano Nando Brussato, classe 1928”. Un legame che nasce da lontano, dalle origini friulane e da una scelta precoce di impegno.

“Nato nella frazione di Dardago, comune di Budoia in provincia di Pordenone, da una famiglia di antifascisti, all’età di 14 anni diventa staffetta partigiana nella V Brigata Osoppo sotto il comando del comandante partigiano ‘Maso’, Pietro Maset”. Un ruolo svolto sul territorio, come ricorda ancora l’associazione, “tra il Comune di Budoia e i sentieri delle colline delle Malghe di Porzus, portando ai vari distaccamenti partigiani messaggi cifrati o informazioni utili per le azioni di sabotaggio contro le truppe nazifasciste di occupazione”.

Nel dopoguerra il trasferimento per lavoro prima a Milano e poi a Saronno, dove costruisce la sua vita: “Nel dopoguerra per motivi di lavoro si trasferisce prima a Milano e poi a Saronno, dove incontrerà Ambrogina, un amore che lo accompagnerà per tutta la vita”.

Il ricordo si chiude con un messaggio semplice e diretto: “Grazie Nando, sempre presente alle celebrazioni del 25 Aprile, la tua Memoria sarà con tutti noi, ricordandoti con affetto e riconoscenza”. A firmarlo il direttivo Anpi Saronno e il presidente Claudio Castiglioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09