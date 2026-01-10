Altre news

SARONNO – Sabato 10 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno rigide, con minime fino a -5°C nelle ore notturne e una massima che non supererà i 9°C nel pomeriggio.

La ventilazione sarà uno degli elementi principali della giornata: al mattino sono previsti venti deboli da Nordovest, in intensificazione nel corso del pomeriggio con raffiche moderate da Ovest. A causa di queste condizioni, è stata emessa un’allerta meteo per vento, valida per la giornata odierna. Nonostante ciò, non sono attesi fenomeni meteorologici intensi o precipitazioni, e il cielo dovrebbe mantenersi sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno.

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, il tempo si manterrà generalmente stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Nebbie e nubi basse interesseranno le pianure occidentali nelle prime ore del mattino, con successivo dissolvimento nel corso della giornata. Le aree alpine e prealpine vedranno una parziale nuvolosità, in attenuazione verso sera. I venti risulteranno deboli e di provenienza occidentale su gran parte del territorio regionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

