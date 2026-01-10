Città

SARONNO – Un ringraziamento pubblico nato da un’esperienza personale positiva. Paolo Bocedi, politico saronnese e presidente dell’associazione Sos Italia Libera, ha voluto condividere un messaggio di apprezzamento rivolto al reparto di Ortopedia dell’ospedale di Saronno, dopo un percorso di cura che lo ha visto direttamente coinvolto.

Bocedi racconta di aver convissuto a lungo con un problema serio e doloroso alla mano destra, una sindrome del tunnel carpale in fase avanzata, fino alla decisione di rivolgersi all’ospedale della città in cui vive. Una scelta che, come sottolinea, si è rivelata decisiva e positiva.

“Molte volte vengono raccontate, giustamente, le criticità della nostra sanità e a volte anche quelle dell’ospedale di Saronno. Dopo l’esperienza vissuta credo però sia giusto sottolineare quando le cose funzionano molto bene”, spiega Bocedi nel suo messaggio.

Al centro del ringraziamento l’équipe medica di Salvadori del Prato, affiancato da Rosanna Sottocorno e dal Matteo Magni, definiti dallo stesso Bocedi “angeli custodi” per l’attenzione ricevuta durante tutto il percorso. Parole di riconoscenza anche per Giorgio Tassan e per il personale infermieristico del reparto.

“In sintesi professionalità, gentilezza e umanità hanno fatto la differenza. Non conoscevo questo mondo ma ho compreso che l’amore per il proprio lavoro può emergere anche in contesti difficili” conclude Bocedi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09